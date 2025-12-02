Square Enix annonserer en global videospillkonsert kjent som The Music of Square Enix
Her skal musikk fra Chrono Trigger, Final Fantasy, Kingdom Hearts og flere fremføres i Europa, Nord-Amerika og Asia.
Videospillkonserter er utrolig populære for tiden, og på denne fronten er Square Enix med på leken med et nytt prosjekt som ganske enkelt kalles The Music of Square Enix - Magic, Memories, and Melodies.
Dette blir en verdensomspennende konsert med musikk fra soundtracket til Chrono Trigger, Final Fantasy, Kingdom Hearts, Legend of Mana, NieR, Octopath Traveler, med flere, fremført i en "spektakulær multimedieopplevelse".
Forestillingen fremføres under ledelse av de berømte dirigentene Arnie Roth og Eric Roth, og i beskrivelsen av showet heter det videre "Gjennom storslåtte symfoniske arrangementer og fantastiske HD-spillbilder fra Square Enix projisert over scenen, inviterer denne konserten publikum til å gjenoppleve historiene, følelsene og eventyrene som fortsetter å inspirere spillere over hele verden."
Turneen starter i Tokyo 25. april, og vil deretter ta turen til en rekke andre byer og arenaer rundt om i verden. Du kan se hele oversikten over planlagte datoer her, men for de som lurer på den europeiske delen av turneen, finner du datoer, spillesteder og byer nedenfor.
- 21. juni 2026 på OVO Arena Wembley i London, Storbritannia
- 6. februar 2027 på Zenith Paris La Villette i Paris, Frankrike
- 7. februar 2027 på La Halle Tony Garnier i Lyon, Frankrike
Jepp, det er alt. Men hvis du tilfeldigvis befinner deg i USA i mai 2026 eller april 2027, eller i Japan i april 2026, er det flere turnédatoer som tilbys.