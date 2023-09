Square Enix begrenser VPN-tilgang til Final Fantasy VII: Ever Crisis

HQ

Med to millioner registrerte spillere over hele verden før Final Fantasy VII: Ever Crisis i det hele tatt er offisielt lansert, er iOS- og Android-tittelens suksess foreløpig sikret. Men det kan fortsatt være visse aspekter av hvordan spillerne samhandler med innholdet som må forbedres i fremtiden, for spillets servere i Japan ryker, og det er på grunn av VPN-tilgang at Square Enix kommer til å ta knekken på problemet.

I en melding på X har spillets offisielle Japan-konto rapportert at VPN-tilgang til spillet har blitt blokkert for brudd på tjenestevilkårene. Som et resultat vil spillere som ikke er fysisk koblet til et nettverk i landet, ikke kunne få tilgang til spillets servere.

VPN-tilgangen skyldes at spillet i utgangspunktet ennå ikke er lansert i alle regioner, og at lokaliseringen av spillet bestemmes av regionen du spiller fra. Det er mange brukere som nå må vente på at spillet slippes i flere territorier og med de originale språkalternativene.

Takk, Siliconera.