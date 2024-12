Square Enix "bringer FFVII Remake-serien til så mange spillfans som mulig neste år"

HQ

Som vi rapporterte i mai, har Square Enix bestemt seg for å forlate konseptet med eksklusive spill til fordel for multiformat. Siden den gang har flere fremtredende utviklere fra selskapet sagt at de ønsker å gi ut både Final Fantasy XVI og Final Fantasy VII: Remake -serien for Xbox spesielt. Og nå gjør trådbrukeren Hazzador Gamin oppmerksom på det tyngste hintet ennå.

Det er Naoki Hamaguchi (medregissør av Final Fantasy VII: Remake og regissør av Final Fantasy VII: Rebirth) som forteller japanske 4Gamer (oversatt av Bing) :

"Vi vil fortsette å ta utfordringen med å bringe FFVII Remake-serien til så mange spillfans som mulig neste år, så vi ber om din fortsatte støtte!"

Dette er selvfølgelig ikke en bekreftelse på noe som helst, men hvis de skal prøve å nå ut til flere fans, høres det absolutt ut som om de har flere formater i tankene - med Switch 2 og Xbox Series S/X som de mest levedyktige kandidatene.

Hvordan tolker du uttalelsen?