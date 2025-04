Square Enix-butikken stopper internasjonale bestillinger på grunn av "pågående internasjonale tollusikkerheter"

HQ

Det er mye snakk om tollsatser akkurat nå etter at den amerikanske regjeringen innførte høye tollsatser på alle land - bortsett fra Hviterussland, Cuba, Nord-Korea og Russland. I media har det hovedsakelig handlet om ting som børsfall, hvordan dette påvirker amerikanerne med høyere priser og det faktum at Switch 2 ikke kan forhåndsbestilles i USA etter at Nintendo stoppet dette.

Det påvirker imidlertid også på andre måter, noe Siliconera nå gjør oppmerksom på. De skriver at folk utenfor Japan ikke lenger kan bestille flere forskjellige varer fra Square Enix' egen japanske butikk, da disse har blitt satt på en "midlertidig pause" som følge av "pågående internasjonale tollusikkerheter". Dessverre ser det ut til at dette også påvirker oss i Europa for øyeblikket, så vi må krysse fingrene for at Square Enix finner en løsning.