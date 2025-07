Square Enix deler offisiell kunst fra Final Fantasy IX

HQ

Som du kanskje vet, har det lenge vært ryktet (og til og med offisielt antydet) at fanfavoritten Final Fantasy IX ville være det neste spillet som skulle få nyinnspilling av Square Enix, med flere tungvektere i den såkalte innsidebransjen som sier at det faktisk er på vei.

Et rimelig tidspunkt å kunngjøre en nyinnspilling av Final Fantasy IX på ville være 25-årsjubileet, som finner sted denne mandagen, 7. juli. Og tilsynelatende virker Square Enix interessert i å feire sin gamle klassiker, og har nå begynt å dele splitter ny Final Fantasy IX art - skapt av karakterdesigner Toshiyuki Itahana - via Instagram, også for å markere spillets jubileum.

Det betyr selvfølgelig ikke nødvendigvis noe annet enn at de ønsker å feire spillet, men mange mistenker at det vi ser nå er bilder som er laget for den påståtte nyinnspillingen, og spekulasjonene går høyt blant fansen. Uansett, sjekk ut den nyproduserte offisielle kunsten fra Final Fantasy IX, det er noe vi ikke har sett på 25 år.

Hva er din personlige teori om hvorfor Square Enix lager denne kunsten?

