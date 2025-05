Square Enix demper fanbekymringer ved å dele en haug med Kingdom Hearts IV bilder

HQ

Square Enix Square Enix jobber fortsatt med Kingdom Hearts IV. Spillet har vært under utvikling i lang, lang tid, og dette har ført til at mange har vært ganske bekymret for spillet, spesielt etter at Kingdom Hearts Missing Link ble kansellert i går. Men vi bør ikke være bekymret, for Square Enix har faktisk ekte bilder av det fjerde hovedkapitlet i serien å vise frem.

Som delt på sosiale medier, Square Enix har lagt ut et album med bilder som viser frem spill, Sora, Mickey Mouse, og mer. Bildene kommer også med en oppfølgingsbit av tekst som forklarer følgende:

"Vi jobber for tiden hardt med Kingdom Hearts IV og vil fortsette å legge oss i utviklingen av spillet. Vi er dedikert til å gjøre dette til en opplevelse som lever opp til dine forventninger!

"Vi har sett hvor begeistret dere er, og vi er virkelig takknemlige av hele vårt hjerte. Vi gleder oss like mye og kan ikke vente med å fortelle mer om Kingdom Hearts IV når tiden er inne. Inntil da setter vi pris på tålmodigheten deres."

Så selv om det er usannsynlig at Kingdom Hearts IV vil lanseres med det første, er spillet fortsatt i støpeskjeen og blir perfeksjonert før det eventuelt kommer.