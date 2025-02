Square Enix diskuterte en 3D-nyinnspilling av Dragon Quest III

HQ

I november ble Dragon Quest III HD-2D Remake lansert, men bak kulissene hadde Square Enix faktisk vurdert en nyinnspilling i 3D i stedet. De bestemte seg til slutt mot det, i frykt for at det ville endre det opprinnelige spillets følelse for mye.

"Først var det snakk om å lage spillet i 3D, men hvis vi lager et hvilket som helst Famicom-spill i 3D, endrer det også spillets følelse betraktelig. Ved å bruke HD-2D i stedet kan vi gjenkalle minnene fra originalen uten å endre selve spillet," sa spillskaperen Yuji Horii i et intervju med det japanske magasinet Nintendo Dream (oversatt av Nintendo Everything).

Dragon Quest III HD-2D Remake ble en suksess og solgte to millioner eksemplarer i løpet av bare tre uker.

Hva tror du - ville en 3D-versjon ha fungert, eller var HD-2D det riktige valget?