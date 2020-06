Square Enix donerer 2.4 millioner kroner til Black Lives Matter

Du ser på Annonser

Etter at George Floyd ble drept av en politibetjent i Minnesota, som har ført til enorme protester, har flere spillforetak på ulike måter vist at de støtter Black Lives Matter-bevegelsen. EA, Sony og CD Projekt Red har for eksempel forsinket planlagte annonseringer for å ikke ta oppmerksomhet vekk fra det som gjelder. Square Enix går enda lengre og meddeler nå at de donerer $250.000 (cirka 2.4 millioner kroner) til organisasjonen Black Lives Matter. Ubisoft har også bidratt med $100.000 for å bekjempe rasisme.

Vi regner med at flere kommer til å følge deres eksempel i nærmeste fremtid.