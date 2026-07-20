Square Enix feirer 25-årsjubileet for Final Fantasy X

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I går var det 25-årsjubileum for Final Fantasy X, et spill som fortsatt er et av seriens mest elskede titler, men som også ofte regnes som utgangspunktet for de mer moderne Final Fantasy-eventyrene (noe som, ifølge noen, både er bra og dårlig).

Selvfølgelig ville ikke Square Enix gå glipp av denne anledningen, så de har sluppet en hyllestvideo dedikert til Final Fantasy X, som du kan se nedenfor. Hvis du føler deg inspirert til å spille gjennom Tidus’ eventyr i Spira igjen, vil vi minne deg om at « Final Fantasy X/X-2 HD Remaster er tilgjengelig på alle de store plattformene, inkludert PC, PlayStation, Switch og Xbox.