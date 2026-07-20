Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Square Enix feirer 25-årsjubileet for Final Fantasy X

Tidus' episke eventyr i fantasiverdenen Spira startet i 2001, og en ny trailer er sluppet i anledning av dette.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

I går var det 25-årsjubileum for Final Fantasy X, et spill som fortsatt er et av seriens mest elskede titler, men som også ofte regnes som utgangspunktet for de mer moderne Final Fantasy-eventyrene (noe som, ifølge noen, både er bra og dårlig).

Selvfølgelig ville ikke Square Enix gå glipp av denne anledningen, så de har sluppet en hyllestvideo dedikert til Final Fantasy X, som du kan se nedenfor. Hvis du føler deg inspirert til å spille gjennom Tidus’ eventyr i Spira igjen, vil vi minne deg om at « Final Fantasy X/X-2 HD Remaster er tilgjengelig på alle de store plattformene, inkludert PC, PlayStation, Switch og Xbox.

HQ
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Relaterte tekster

4
Final Fantasy X/X-2 HD RemasterScore

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
ANMELDELSE. Skrevet av Andreas Bjørnbekk

Visse ting er tidløse, som for eksempel den nydelige historien i Final Fantasy X. Derfor satt vi enda større pris på nyversjonen til PS4, som attpåtil byr på oppfølgeren!

13
Final Fantasy X/X-2 HD RemasterScore

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
ANMELDELSE. Skrevet av Ingar Takanobu Hauge

Hvordan ser verdenen Spira ut nå, tolv år etter av vi satte foten der for første gang? Ingar har gått på gjengrodde stier for å kartlegge HD-gjenutgivelsen.



Loading next content