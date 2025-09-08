Square Enix: FFVII: Remake - Del 3 og Kingdom Hearts IV utviklingen "går veldig greit"

HQ

Hvis det er én ting Square Enix-fans vet, så er det at veteranen Tetsuya Nomura ikke jobber raskt. Arbeidet med Kingdom Hearts II begynte i 2005 før det endelig ble utgitt i 2019, og Final Fantasy XV begynte i 2006 og hadde premiere i 2016 - og det er bare to eksempler der arbeidet tok evigheter (noen ganger så lang tid at prosjektene måtte overlates til andre).

Betyr det at vi må belage oss på å ha en engels tålmodighet for hans kommende titler Kingdom Hearts IV og Final Fantasy VII: Remake - Part 3? Nei, ikke nødvendigvis. Under en stream kalt Final Fantasy VII: Ever Crisis 2nd Anniversary, som ble sendt i helgen, benyttet Nomura anledningen til å gi noen nyheter om sine pågående prosjekter.

Når det gjelder nyinnspillingen, sa han :

"... ting går veldig greit. Jeg kan egentlig ikke si mer - hvis jeg plutselig sa: 'Vel, faktisk ...', ville alle blitt veldig overrasket! Så ja, ting går veldig greit fremover, og utgivelsestidspunktet er allerede bestemt. Vi går fremover i henhold til den tidsplanen akkurat nå, så vær så snill og vær tålmodig."

Han hadde også positive nyheter om neste Kingdom Hearts, og konkluderte :

"Kingdom Hearts IV går også jevnt og trutt fremover i henhold til tidsplanen, så vær så snill å se frem til det."

Vi bør nok ikke forvente en snarlig utgivelse, men det høres absolutt lovende ut, og forhåpentligvis får vi glede av begge deler i løpet av noen år.