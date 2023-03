Square Enix: Forspoken "salget har vært laber"

HQ

Det har ikke vært noen hemmelighet at Forspoken ikke har sett suksessen som Square Enix søkte etter. Etter middels anmeldelser (sjekk ut våre meninger om spillet her), de omtrent to månedene siden utgivelsen og en tilhørende finansiell rapport fra spillselskapet har nå gitt oss en ide om hvordan spillet har solgt.

Og det viser seg at svaret på det spørsmålet ikke er bra. Rapporten bemerker at Forspoken's "salget har vært mangelfullt" og at ytelsen til andre nye titler fra Square Enix i løpet av siste kvartal av regnskapsåret 2022/23 (inkludert Octopath Traveler II) har satt selskapets årsresultat til en "betydelig nedsiderisiko".

Square Enix bemerket imidlertid at mens anmeldelser for Forspoken har vært "utfordrende", mottok spillet kjærlighet i sine actionfunksjoner, med dette som noe som "vil føre til forbedring av utviklingsmulighetene våre for andre spill i fremtiden."

Har du plukket opp en kopi av Forspoken?