Square Enix gjentar nok en gang sin forpliktelse til multiformat fremover

Det har blitt rapportert fra flere kilder at Square Enix har endret sin strategi for fremtiden og vil slutte med eksklusive spill, for i stedet å fokusere på multiformat, noe som vil komme både Nintendo og Xbox til gode.

I et intervju med 4Gamer sier Naoki Yoshida (produsent av både Final Fantasy XIV og Final Fantasy XVI) at Square Enix' rollespill Fantasian Neo Dimension som kommer til Xbox er et eksempel på dette (oversatt med Bing) :

"Vi ønsker selvfølgelig at mange skal spille spillet på andre plattformer også.

Denne gangen vil vi gi ut Xbox Series X/S-versjonen samtidig. Vi planlegger å gi ut flere Square Enix-titler samtidig på hver plattform i fremtiden, og dette er den første av mange slike utgivelser, så vi håper at Xbox-brukere vil like spillet like mye som vi gjør."

Selv om Fantasian Neo Dimension åpenbart er en mindre tittel enn de ofte massive Final Fantasy-eventyrene, er det en god prøveballong for Square Enix for å se om Xbox-fansen er interessert i titlene deres. Spillet utvikles imidlertid av Mistwalker, som tidligere har laget de to elskede Xbox-eventyrene Blue Dragon og Lost Odyssey, så forhåpentligvis vil det også finne et publikum på Microsofts konsoller.