Square Enix gjør seg klar til å feire 25-årsjubileet for Final Fantasy IX

Square Enix Det har lenge gått rykter om at Square Enix jobber med en nyinnspilling av Final Fantasy IX, en tittel som til og med var inkludert i den enorme Nvidia-lekkasjen fra 2021, som siden har vist seg å stemme i stor grad på punkt etter punkt. Så, blir det en nyinnspilling?

Vi vet ikke, men vi kan si at Square Enix i det minste gjør seg klar til å feire spillets 25-årsjubileum 7. juli (spillet ble utgitt 7. juli 2000). SomNova Crystallis på Bluesky har lagt merke til, har de nå lansert en jubileumsside for spillet, som for øyeblikket inneholder mange ting som statuetter, plysjbamser og et halskjede.

Dette betyr ikke at vi kan se frem til en kunngjøring, men for alle oss som håper på en nyinnspilling, er det et godt tegn at Square Enix synes 25-årsjubileet til Final Fantasy IX er verdt å feire.