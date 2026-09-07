Square Enix har som mål å «utvide Final Fantasy VIIs fremtid» ved å videreutvikle spillet «slik at det blir mer enn bare en klassiker fra fortiden

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En av styrkene til Final Fantasy-serien er at selv om hovedsagaen nå er kommet til sin 16. utgave, er de ulike spillene alle utformet for å stå alene, noe som betyr at du kan hoppe rett inn i Final Fantasy XVI uten å ha gått glipp av særlig mye. På en måte er dette også en svakhet, da det betyr at hver gang et hovedspill lanseres, introduseres nye karakterer, en ny historie, et nytt miljø og lignende, noe som gjør det stadig mer utfordrende å skape en utvidbar IP.

Det ser imidlertid ut til at Square Enix endelig ønsker å overvinne dette hinderet, og de gjør det ved å satse på sin nåværende gigant, nemlig gjenoppblomstringen av Final Fantasy VII. Under et panel på PAX West forklarte Naoki Hamaguchi, regissør for Final Fantasy VII-remake-trilogien, at en del av målet med de nyeste spillene er å reposisjonere FFVII og la en helt ny generasjon fans omfavne og utvikle en begeistring for det, samtidig som man åpner dørene for å utvide spillets fremtid.

Ifølge GamesRadar+ uttalte Hamaguchi at målet er å «gjøre dette til et verk som skaper nye fans om 20 eller til og med 30 år fra nå», før han la til at det er et «forsøk på å videreføre Final Fantasy 7 til neste generasjon». Han uttrykte deretter at målet er å «utvide FF7s fremtid» og å «gå utover å være en klassiker fra fortiden og forme det til en IP med en stadig utviklende fremtid.»

Det er uklart hva dette til slutt vil føre til, men det finnes noen spin-off-titler i den større Final Fantasy VII-sagaen, ikke minst Crisis Core, som nylig ble gjenopplivet. Kanskje vi kan forvente flere lignende eventyr fremover, ettersom Square Enix fortsetter å satse på det som uten tvil er deres mest berømte Final Fantasy-IP.