Square Enix hevdet å jobbe med en nyinnspilling av Dragon Quest VII

Square Enix Square Enix har nylig hatt stor suksess med nyinnspilling av Dragon Quest -titler, inkludert Dragon Quest III HD-2D Remake i fjor og Dragon Quest I & II HD-2D Remake i oktober i år. Men når disse er ferdige, hva blir det neste?

Ifølge en rapport fra MP1st vil den japanske utgiveren fortsette å gjenskape Dragon Quest spill, men det vil gjøre det ved å hoppe noen titler fremover, og holde seg til sin strategi (om enn en som narrativt gir mening for Erdrick Trilogy) om å gjenskape spill ut av numerisk rekkefølge.

Rapporten hevder at Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past vil være neste på blokka, og at den også kan komme så snart som i 2026. Rapporten spesifiserer et utgivelsesvindu for enten det siste kvartalet i regnskapsåret 2026 eller de tidlige fasene av regnskapsåret 2027, noe som i hovedsak betyr når som helst mellom starten av 2026 og en gang på sommeren. Dette vil riktignok være en endring i Square Enixs typiske strategi om å gi ut Dragon Quest nyinnspillinger om høsten.

Ellers nevnes ikke omfanget av nyinnspillingen, men rapporten bekrefter at "Square Enix reserverer vanligvis [nyinnspilling] terminologi for prosjekter som involverer betydelige endringer - enten det er i grafikk, spill eller struktur - snarere enn for 1:1-porter med visuell polering."

Ville du vært interessert i en nyinnspilling av Dragon Quest VII?