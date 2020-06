Square Enix hyrer Devil May Cry og Dragon's Dogma-utviklere til nytt storspill

Du ser på Annonser

Når folk bak Capcom-suksesser som Devil May Cry 5 og Dragon's Dogma jobber på noe nytt, blir det automatisk interessant. Og av den anledningen er vi nå meget nysgjerrige på hva Square Enix jobber på, etter å ha plukket opp folk fra teamene som lagde begge disse spillene.

I et intervju hos Siliconera forteller nemlig Ryota Suzuki, designer på Devil May Cry 5 samt lead designer på Dragon's Dogma, at han nå jobber hos Square Enix på et "AAA Action-RPG".

Han sier at Square Enix tidligere har foretrukket en mer taktisk framtoning i sine spill, men at de nå begynner å gå over mot action. Suzuki avslører også at flere av hans kolleger også har fulgt ham til Square Enix. Det går nok noen år før prosjektet blir klart, men det er ganske spennende, eller hva?