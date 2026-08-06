Square Enix jobber med å forbedre de «langvarige» lastetidene for Final Fantasy XIV på Switch 2

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Final Fantasy XIV -spillere på Nintendo Switch 2 trenger ikke lenger å bekymre seg – Square Enix jobber hardt med en løsning på de lange lastetidene som for øyeblikket påvirker denne versjonen av spillet. Som bekreftet i et innlegg på nettstedet The Lodestone, er problemet identifisert, og en løsning er allerede under testing, noe som betyr at en utrulling sannsynligvis er like rundt hjørnet.

Square Enix omtaler problemet som «langvarige overgangsskjermer», og har konstatert at disse oppstår når man teleporterer seg til et annet kart i en instansert oppgave, når skjermen blir svart under en overgang mellom kampfaser, når skjermen blir svart etter at man er slått ut, og når skjermen blir svart etter bruk av «Return» eller en snarvei.

Den gode nyheten er at årsaken til dette problemet er fastslått å være knyttet til «prosesser for å laste inn data på nytt og tømme hurtigbufferen, som er nødvendige for sikker gjengivelse, tar uforholdsmessig lang tid». Siden dette er identifisert, har prosessene blitt optimalisert for å «sikre raskere datainnlasting selv under lignende forhold, og den oppdaterte versjonen er for tiden under testing.»

Avslutningsvis forklarer Square Enix: «Vi jobber med å lansere en oppdatering så snart som mulig for å løse dette og flere andre problemer. Vi beklager ulempene og setter pris på din forståelse i mellomtiden.»

Det er uklart nøyaktig når denne løsningen vil bli innført.