Square Enix kunngjør mordmysteriet Killer In

Square Enix hadde noe nytt å kunngjøre på Summer Game Fest, nærmere bestemt en tittel kalt Killer In, utviklet av Tactic Studios. De omtaler det som et "murder mystery action game" komplett med et asymmetrisk oppsett med drapsmenn (kalt Wolfs) og overlevende (kalt Lambs) - bortsett fra at du ikke vet hvem drapsmennene er.

HQ

Før du tenker at dette høres ut som Among Us, er dette i bunn og grunn et actionspill der folk ikke har noe ønske om å bli drept og kan forsvare seg. Du må også samle ledetråder om hva som skjer, og det er best å være sikker på fakta, for feil gjetninger straffes hardt med døden.

I tillegg har du en hel rekke muligheter, som å oppgradere utstyret ditt, stjele andres ting, sette ut feller og mye mer. Det er også over 20 figurer å velge mellom, hver med unike egenskaper, for eksempel en skarpskytende cowgirl, en otaku som er flinkere til å avsløre ledetråder, en tyv som har lettere for å stjele, og en pirat som er halvveis motstandsdyktig mot gift.

Som morder må du fjerne bevis på ugjerningene dine og opptre overbevisende når spillerne møtes på nøytral grunn i spillets lobby, der det ikke er tillatt å drepe. Alle ofrene du dreper, har spor på seg som hjelper det andre laget med å avsløre deg.

De overlevende må prøve å drepe alle morderne og deretter flykte, noe som virker lettere sagt enn gjort.

Killer In er foreløpig bare annonsert for PC, og en betaversjon for Steam er planlagt å kjøre i en ikke altfor fjern fremtid.