Square Enix lanserer Dragon Quest Champions, en ny mobiltittel i serien

Det er fem år siden utgivelsen av Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, det seneste hovedspillet Square Enix' langvarige JRPG-serie. Og mens vi vet at studioet og utgiveren fortsatt jobber med neste hoveddel, har vi nå informasjon om den nylige kunngjøringen av Dragon Quest Champions, en spin-off utviklet for mobil som avviker fra den tradisjonelle formelen med en unik spillestil.

Tittelen, som vil være tilgjengelig på iOS og Android, ser ut til å kombinere multiplayer i Battle Royale-stil med turbasert kampsystem og inkludering av en singleplayer-modus. Nærmere detaljer om utgivelsen vil bli avslørt senere i kveld klokken 19.

I mellomtiden kan du sjekke ut Square Enix' nåværende presentasjon (på japansk, selvfølgelig) via lenken nedenfor, og holde øye med spillets Twitter-konto når de går live. Det er for øyeblikket ingen utgivelsesdato for dette spillet, men vi holder øye med oppdateringer etter hvert som de blir tilgjengelige.