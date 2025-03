Square Enix lanserer en serie med Final Fantasy XIV whisky

HQ

For noen år siden lanserte Nagahama Distillery og Square Enix et samarbeid med Final Fantasy whisky for å feire tiårsjubileet for Final Fantasy XIV: A Realm Reborn - i lang tid nå bare kalt Final Fantasy XIV. Og dette ser ut til å ha vært vellykket, for nå kunngjøres det (via Siliconera) at samarbeidet fortsetter med to nye valg.

Nagahama Distillery skriver at de lanserer to whiskyalternativer basert på Divine Light Hydaelin og Eternal Darkness Zodiark. Hydaelin-alternativet er laget i Storbritannia av korn og malt, mens den litt mørkere Zodiark kun består av malt og er en samproduksjon mellom Japan og Storbritannia.

De vil sannsynligvis være vanskelige å få tak i i Vesten, men i Japan vil en flaske koste 8 000 yen (rundt £42/€50) når den kommer i salg 13. mai.