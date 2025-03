Square Enix overrasker med utgivelsen SaGa Frontier 2 Remastered på PlayStation, Nintendo Switch PC og mobile enheter

Det er tydelig at mange utgivere i dag har benyttet anledningen til å fornye garderobene sine ved å lansere spill som, hvis de ikke dukket opp på et så høyprofilert arrangement som Nintendo Direct, ikke ville fått nok oppmerksomhet hos allmennheten. Square Enix har etterlatt oss litt bittersøte med sin udaterte trailer for Dragon Quest I & II HD-2D Remake, men til gjengjeld har de etterlatt oss med en umiddelbar utgivelse av en ny del av en av sine mest berømte serier.

SaGa Frontier 2 Remastered Dragon Quest I & II HD-2D Remake er en ny versjon av den opprinnelige PlayStation-klassikeren som ble utgitt i 1999, og som kommer i dag til PS4, PS5, PC, mobile enheter (både iOS og Android) og, selvfølgelig, Nintendo Switch. Det vil gjenopplive historiene til Gustave og Wil, to helter fra Sandail-verdenen hvis historier flettes inn i hverandre samtidig, og inneholder det innovative History Choice-systemet som lar deg oppleve viktige hendelser fra flere perspektiver, i tillegg til forbedrede spillsystemer, overlegen grafikk og ekstra innhold i forhold til originalen.

SaGa Frontier 2 Remastered er tilgjengelig nå for 29,99 euro på alle plattformene nevnt ovenfor.