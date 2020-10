Square Enix registrerer varemerket "Forspoken"

Du ser på Annonser

Square Enix har flere spennende prosjekter på gang nå, blant annet Final Fantasy XVI, et nytt Kingdom Hearts-spill og også Project Athia, som kommer fra studioet bak Final Fantasy XV.

Og kanskje er det Project Athias egentlige navn vi har fått vite om her nå? GamingBolt og en Trademark Bot på Twitter har nemlig rapportert at Square Enix nylig registrerte varemerket "Forspoken", som absolutt høres ut som et navn Final Fantasy-skapere ville funnet på.

Mange spekulerer også på om det kanskje er snakk om navnet på den neste utvidelsen til Final Fantasy XIV, og det er virkelig ikke et dumt forslag heller.

Hva tror du selv?