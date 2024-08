Square Enix' salg av konsoll- og PC-spill som ikke er MMO, står for mindre enn 1 % av selskapets årlige overskudd

HQ

Den japanske spillgiganten Square Enix har slitt i det siste, og så sent som i februar rapporterte selskapet et massivt fall i overskuddet på 42 %. Tall som de hadde håpet å forbedre betraktelig gjennom ulike tiltak og investeringer, men også gjennom sine to sist lanserte tentpole-spill Final Fantasy VII: Rebirth og Final Fantasy XVI.

Dette ser imidlertid ikke ut til å ha vært tilfelle, og ifølge rapporter har ikke disse spillene endret situasjonen vesentlig for selskapet. Når det er sagt, går det langt fra dårlig for Square Enix økonomisk, problemet er at pengene som strømmer inn ikke kommer fra de kildene du kanskje hadde trodd.

Nei, konsoll- og PC-salg står ikke engang for 1% av selskapets fortjeneste. I stedet er det MMO-er og mobilspill som fyller kassen med småpenger, hvor førstnevnte står for 68% av inntektene og mobilspill 31,1%. Kort sagt, Square Enix tjener nesten ingen penger på sine store konsoll- og PC-spill. I hvert fall ikke i forhold til hva MMO-ene og mobilspillene bringer inn.

Så spørsmålet er nå hva dette betyr for fremtiden. Kan vi forvente færre gigantiske rollespill fra Square Enix, eller et skifte til å fokusere enda mer på de profittgenererende delene?

Hva tror og håper du, hvordan ser fremtiden ut for Square Enix?