Square Enix skal vise Guardians of the Galaxy neste uke

Du ser på Annonser

Denne uken har allerede vært fylt med spennende nyheter, men vi har også fått vite mye mer om hva som venter når nyhetssommeren starter for fullt neste uke. Nå er timeplanen nærmest komplett siden Square Enix endelig har avslørt når de skal gjøre sine store annonseringer.

Square bekrefter at Square Enix Presents Summer 2021-sendingen vil starte klokken 2115 den 13. juni, og gjør det med en gang klart at vi blant annet skal få se hva Eidos-Montreal jobber på (Guardians of the Galaxy om ryktene stemmer), Babylon's Fall, Life is Strange: True Colors og Marvel's Avengers. Tiden får vise om det er alt eller om de har noe annet på lur også.