Square Enix skal vise mer Forspoken og Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin på Tokyo Game Show

Square Enix har mange store prosjekter på gang, men det går litt lang tid mellom fremvisningene. Eksempelvis Forspoken har vi sett et par ganger, og vet nå at det kommer til våren, men det nye Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin har fått kun én noget tvilsom trailer.

Men de gode nyhetene er at begge titler skal vises frem igjen veldig snart. Det vet vi takket være offentliggjørelsen av Square Enix' program for Tokyo Game Show (via GamingBolt), som går av stabelen i morgen.

Nærmere bestemt vises Forspoken 1. oktober i en dedikert livestream, etterfulgt av Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin 2. oktober.

Du kan se hele programmet her.