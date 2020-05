Square Enix skroter planene om en digital E3-erstatter

Da E3 ble avlyst var det mange større utgivere som slo fast at de selv hadde tenkt til å vise frem kommende prosjekter via deres egne digitale begivenheter, litt som Nintendo har gjort med Direct, og Microsoft med Inside Xbox.

Men det er ikke alle, for Bethesda var ganske raske med å bekrefte at de ikke ville avholde en sånn digital konferanse, og nå slutter Square Enix seg til dem, til tross for at de virket optimistiske for en måned siden.

Bloombergs tech-journalist Takashi Mochizuku, som har et godt grep om spillbransjen, har slått fast via Twitter at vi ikke bør forvente et Square Enix-event til sommeren.

"Square Enix said it won't hold online event to unveil this FY's new releases around E3's timing because making assets ready for such show has become difficult due to Covid-19. Instead, it will announce new titles on individual basis."

Hvilke titler det er snakk om vites ikke.