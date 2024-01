Square Enix slår seg sammen med Tokyo RPG Factory

HQ

Square Enix er, i motsetning til hva mange kanskje tror, et selskap som fortsetter å vokse i et gradvis tempo. Til tross for at de ikke alltid er like fornøyde med de økonomiske resultatene, har de såkalte "overleverne" nå inngått en avtale om å kjøpe 100 % av studioet Tokyo RPG Factory.

Det er et lite studio, men de står bak noen kjente titler de siste årene, som I am Setsuna (2016), Lost Sphear (2017) og Oninaki (2019). Både studioets ansatte og IP-er vil også bli en del av selskapet som blant annet eier Kingdom Hearts-, Octopath Traveler- og Final Fantasy-serien.

Det er foreløpig uvisst hva teamet skal jobbe med, men la oss håpe at de har bedre hell enn Luminous, det nå nedlagte studioet bak Forspoken.

