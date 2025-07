Square Enix støtter indie-utvikleren BetaDwarf for å lage et nytt spill. Vaultbreakers

Det er sjelden vi ser store utgivere komme inn og finansiere indieutviklere, som en tredjepart for å hjelpe til med produksjonen av et spill. Dette er imidlertid nettopp det som skjer for øyeblikket, ettersom det har blitt avslørt at Square Enix har kommet frem og sett ut til å støtte og investere i det danske indie-studioet BetaDwarf for å hjelpe dem med å realisere og fullføre utviklingen av prosjektet Vaultbreakers.

Dette spillet blir sett på som et action-RPG der spillerne går sammen for å møte massive og dødelige sjefer i brawler-kamp. Det hevdes å ha en dynamisk verden som reagerer på spillerens handlinger, og selv om det kan spilles solo, har det også PvE- og PvPvE-moduser.

Når det gjelder hvorfor Square Enix ønsket å investere i dette prosjektet og utvikleren BetaDwarf, i en pressemelding blir vi fortalt av daglig leder for forretningsutvikling på Square Enix Holdings, Hideaki Uehara :

"Square Enix er alltid på utkikk etter spill av høy kvalitet og talentfulle utviklingsstudioer. Da jeg spilte Vaultbreakers, ble jeg oppriktig begeistret over opplevelsen av å komme i kontakt med andre spillere og utforske den rike spillverdenen. Etter å ha besøkt BetaDwarf og lært om teamets misjon og lidenskap, bestemte vi oss for å investere i dem for å bidra til å realisere drømmen deres og bringe dette spillet til spillere over hele verden."

Finansieringen vil gjøre det mulig for BetaDwarf å fullføre spillet og utvide produksjonskapasiteten, noe administrerende direktør og spilldirektør Steffen Kabbelgaard også forklarer i en uttalelse.

"Å bli ledsaget av Square Enix på vår reise er en fantastisk tilgang til en kombinasjon av kunnskap, talent og ressurser. Vi har allerede kommet veldig langt med drømmespillet vårt Vaultbreakers: Vi har et stort og fantastisk fellesskap, og vi har allerede kjørt over 15 tester med mer enn 50 000 spillere som hele tiden gjør det mulig for oss å forbedre oss. Så det føles fantastisk å få denne ekstra støtten når vi allerede er langt inne i produksjonen. Jeg kan virkelig se hvordan dette muliggjør en home run kontra det å nettopp ha startet på en usikker reise - ja, jeg er bare veldig begeistret for situasjonen vår!"

For øyeblikket er Vaultbreakers i ferd med å avslutte en spilltest (som avsluttes i morgen, 9. juli). Hva som kommer etterpå, er fortsatt uklart, ettersom det ikke er knyttet noen utgivelsesdato eller noe lanseringsvindu til spillet ennå.