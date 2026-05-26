Square Enix vil dele "en oppdatering fra Dragon Quest -teamet" i morgen, 27. mai

Nylig ertet Dragon Quest-skaperen, Yuji Horii, med at det ikke vil ta lang tid før vi får høre mer om Dragon Quest XII: The Flames of Fate, ettersom Square Enix ville dele flere nyheter om spillet innen utgangen av mai. Vel, vi er inne i den siste uken i mai nå, og se og se, det er nyheter å dele ...

Det har nettopp blitt bekreftet at i morgen, 27. mai, kl. 14:00 BST/15:00 CEST, får vi en "oppdatering fra Dragon Quest-teamet", som tilbys i tråd med feiringen av 40-årsjubileet for Dragon Quest-serien i sin helhet.

Ingen eksakt informasjon om hva du kan forvente har blitt delt, men Horiis tidligere uttalelse svarer sannsynligvis på mange spørsmål, så hvis du har ventet spent på denne neste hoveddelen i den elskede og langvarige JRPG-serien, ikke glem å slå inn i morgen ettermiddag.