Square Enix vil ha dine meninger om Final Fantasy

Vi vet at mange av dere har meninger om hvordan Square Enix har håndtert Final Fantasy-serien det siste tiåret, der utgivelsene har blitt stadig færre og det klassiske turbaserte spillsystemet har blitt erstattet av et større fokus på action.

Kanskje er det suksessen med Square Enix' egne HD 2D-spill, samt titler som Clair Obscur: Expedition 33 som har fått dem til å gjennomføre en stor undersøkelse der de spør fansen om hvilke Final Fantasy-spill de liker best og hvordan de ser på seriens fremtid. Hvis du vil delta og dele dine tanker om Final Fantasy, kan du besøke denne lenken (via Siliconera), og du har frem til 9. januar til å gjøre det.

Det neste spillet i Final Fantasy-serien vil være lanseringen av Final Fantasy VII: Remake Intergrade for Switch 2 og Xbox Series S / X 22. januar. Vi vil minne deg på at det for øyeblikket er en demo tilgjengelig for begge formatene, og at alle som spiller den vil motta en liten bonus i det ferdige spillet. I tillegg vil du kunne beholde lagringsfilen din.