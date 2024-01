Square Enix vil lansere bedre spill ved å lage færre

HQ

Vi har ofte hørt Square Enix si at flere av deres fantastiske spill har skuffende salgstall til tross for at de har solgt millioner av eksemplarer. Det var litt morsomt til å begynne med, men den forbløffende mengden oppsigelser og nedleggelser av studioer de siste årene har vist hvorfor den japanske utgiveren ønsket og trengte mer. Spill som Final Fantasy XVI har enorme budsjetter, og selv mindre spill som Octopath Traveler II har blitt stadig dyrere å lage, så selskapet har blitt tvunget til å ta et valg som vil glede noen av dere og gjøre andre bekymret.

Square Enix har sluppet transkripsjonen fra resultatmøtet de hadde i november i fjor, og president Takashi Kiryu får det til å høres ut som om vi kan forvente færre, men bedre spill fremover:

"Q: Har det blitt vanskeligere å kontrollere utviklingsarbeidet på grunn av at utviklingsfunksjonen har spredt seg til så mange områder?

A: Det har ikke så mye med utviklingsfunksjonen vår å gjøre, men mer med at vi har så mange produkter i sortimentet. Jeg ønsker å strukturere utviklingsfunksjonen vår slik at vi kan sikre høyere kvalitet på hver enkelt tittel ved å slanke utvalget vårt.

Q: Hvorfor har dere ikke klart å slanke utvalget til nå?

A: Etter hvert som kundenes behov og de tilgjengelige enhetene har blitt mer og mer diversifiserte, har vi forsøkt å skape suksesser ved å utvikle et bredt utvalg av titler i stedet for å fokusere på enkelte. Jeg tror at dette har resultert i en oppsplitting av ressurspoolen vår. Samtidig har det vært klare vinnere og tapere blant de store titlene som har blitt lansert på spillmarkedet den siste tiden, og det har blitt mulig også for indietitler å gjøre seg gjeldende. Markedet blir stadig mer polarisert mellom blockbuster- og indietitler, men jeg føler at vi har utviklet mange titler som befinner seg et sted midt imellom. Jeg ønsker å lage tydeligere skiller fremover."

Jeg tolker dette som at Square Enix ønsker å fokusere på spill med enten små eller store budsjetter, ikke titler som befinner seg et sted midt imellom. Det betyr ikke at Square Enix kommer til å lage samme type spill om og om igjen, for Kiryu-san sa følgende like før den nevnte delen:

"Q: Når du tenker på de store linjene i den neste forretningsplanen på mellomlang sikt, hva tror du at dere mangler for øyeblikket, men som dere trenger for å oppnå vedvarende vekst? Vil dere eventuelt vurdere investeringer som fusjoner og oppkjøp eller andre uorganiske investeringer for å fylle disse hullene?

A: Jeg vil nevne to punkter der jeg mener vi har mangler. Det første er det begrensede mangfoldet i tittelporteføljen vår. Fordi vi har sterke immaterielle rettigheter som Dragon Quest- og Final Fantasy-franchisene, mener jeg at vi har hatt en tendens til å være for avhengige av visse spillstiler eller sjangre. Samtidig har kundenes smak i spillmarkedet endret seg, og kundene liker innhold fra en rekke ulike sjangre. Dessuten er det ikke bare blockbuster-titler som er populære. Vår tittel "PowerWash Simulator" er for eksempel litt av en outsider i porteføljen vår, i og med at det er et spill som egner seg godt til hobbyspill, men vi har likevel klart å øke inntektene våre jevnt og trutt. Derfor ønsker jeg å øke utviklingskompetansen vår ved å styrke den interne utviklingskapasiteten vår slik at vi kan oppnå ved å styrke den interne utviklingskapasiteten, slik at vi kan oppnå et større mangfold i tittelporteføljen vår. Jeg vil heller ikke utelukke uorganiske midler som et alternativ for å styrke vår interne utviklingskompetanse.

Det andre punktet der jeg ser at vi har mangler, er i markedsføringen. Ikke bare selges innhold i økende grad digitalt, men det finnes også stadig flere enheter som kan levere innhold. Jeg vil at vi skal etablere en sterkere kapasitet som gjør oss i stand til å markedsføre effektivt i dette miljøet. Fordi porteføljen vår har inneholdt sterke immaterielle rettigheter som Dragon Quest- og Final Fantasy-franchisene, har vi hatt en tendens til å fokusere ressursene våre på innholdsutvikling. Fremover må vi imidlertid styrke publiseringsfunksjonen vår, som står for markedsføringen. Jeg vil fokusere på å få på plass den rette kompetansen på dette området, noe som også vil innebære noen ansettelser. Jeg har planer om å gå nærmere inn på disse to punktene i vår kommende forretningsplan på mellomlang sikt."

For å gjøre en lang historie kort: Square Enix vil lage færre spill selv, og i stedet diversifisere produksjonen ved å hjelpe andre studioers prosjekter ved å utgi dem. Høres dette ut som en god plan?