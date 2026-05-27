Square Enix viser frem Dragon Quest XII, nå kjent som Beyond Dreams etter omstart av utviklingen

HQ

Det er 40-årsjubileum for Dragon Quest, og vi har feiret bragden ved å fordype oss i historien vår med den langvarige JRPG-sagaen. I tillegg hadde Square Enix mye å fortelle om fremtiden til serien, nemlig det etterlengtede Dragon Quest XII, som serieskaper Yuji Horii nylig teaset for.

Vi har endelig fått svar på hvorfor spillet har vært så stille i så lang tid, og svaret er i bunn og grunn at det ble tilbakestilt og startet på nytt. I oppdateringsvideoen som ble delt av Dragon Quest-teamet, forklarte utøvende produsent Yosuke Saito at prosjektet "traff mange hindringer underveis" og at "på grunn av en omstokking av teamet og en omstart av utviklingen, kommer det til å ta litt lenger tid før det er i dine hender." I hovedsak, som Saito forklarer, "bestemte vi oss for å flytte rundt på ting og begynne på nytt fra bunnen av", og dette betyr at Dragon Quest XII: The Flames of Fate vi kjente, har blitt skjøvet til side for å gi plass til Dragon Quest XII: Beyond Dreams, som spillet nå er kjent som.

Med denne informasjonen i bakhodet ble den første smaken av Dragon Quest XII: Beyond Dreams delt i en trailer som du kan se nedenfor i den bredere oppdateringsvideoen. Etter at traileren var ferdig, tok Horii rampelyset og forklarte at spillet følger en hovedperson som blir hjemsøkt av visjoner i drømmene sine, som i et Dragon Quest-format tar dem med på en bred og ekspansiv reise for å redde den store verden.

HQ

Horii forklarer videre at denne oppdaterte versjonen "kommer til å bli veldig bra" og at det "som alle spill før det, vil komme med Akira Toriyamas karakterer og Koichi Sugiyamas musikk." Når det gjelder når vi får se mer, er dette fortsatt det store spørsmålet, ettersom prosjektet fortsatt ser ut til å være ganske langt unna, ettersom vi til og med er lovet at det i tillegg annonserte Dragon Quest Monsters: The Withered World planlegger å debutere før Dragon Quest XII gjør det, og det spillet har ennå ikke noen form for dato eller utgivelsesvindu knyttet til det.

Er du spent på Dragon Quest XII: Beyond Dreams?