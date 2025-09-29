Square Enix: "Xbox Series S er faktisk ganske solid når det gjelder spesifikasjoner"

HQ

Det har åpenbart tatt litt lenger tid enn fansen hadde håpet, men snart er det endelig tid for Final Fantasy VII: Remake Intergrade å bli utgitt på både Switch 2 og Xbox Series S/X. Switch 2-versjonen har fått mye skryt av de som har testet den, og få tviler på at Xbox Series X kan håndtere spillet ... men hva med den billigere Series S?

Vel, Windows Central fikk muligheten til å snakke med regissør Naoki Hamaguchi, der samtalen dreide seg om Series S og hvordan den kan sammenlignes med de kraftigere formatene. Det viste seg at han ikke var det minste bekymret, og tvert imot var imponert over hva Series S kan gjøre:

"Når det gjelder maskinvarespesifikasjoner, vil jeg si at Xbox Series S faktisk er ganske solid når det gjelder spesifikasjoner. Vi opplevde ikke store utfordringer med prosessering, men mange av utfordringene var mer minnerelaterte.

Optimalisering er noe vi var svært oppmerksomme på da vi jobbet med PC-versjonen også. For Final Fantasy 7 Remake tok vi noen av filosofiene fra Nanite for Unreal Engine 5 og laget vår egen løsning for Unreal Engine 4. Vi lyktes med å levere stabil grafikk der, og fikk også Steam Deck-verifisering. Vi har vært ganske stolte av det vi klarte å oppnå, selv på systemer med lavere spesifikasjoner."

Han forsikrer oss også om at han vil gi alt til Xbox-versjonene av spillet, og forklarer at han utvilsomt ser på seg selv som en Xbox-fan:

"Jeg er definitivt en Xbox-fan selv. Jeg skal gjøre mitt beste for å sørge for at Square Enix kan fortsette å nå ut til et bredere publikum, inkludert Xbox."

Final Fantasy VII: Remake Intergrade vil bli utgitt for både Switch 2 og Xbox Series S/X i januar, og resten av trilogien vil også komme til disse formatene etter hvert.