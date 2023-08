Square Enix-sjefen mener at Final Fantasy XVI ikke har solgt godt nok

HQ

Til tross for en solid første uke med mer enn tre millioner solgte eksemplarer, er ikke Square Enix -ledelsen særlig imponert over Final Fantasy XVI. Dette ble avslørt under et aksjonærmøte (takk, Bloomberg) da administrerende direktør Takashi Kiryu sa at spillet "ikke oppfylte selskapets forventninger".

De hadde rett og slett håpet på mye mer, og Kiryu skyldte blant annet på den langsomme overgangen til nye kunder og at det i perioder er vanskelig å få tak i en PlayStation 5.

Du synes kanskje det virker latterlig å ikke være fornøyd med tre millioner solgte spill på bare én uke. Men hvis du sammenligner det med den enorme suksessen til forgjengeren, blir det lettere å forstå hvor de høye forventningene kom fra. Final Fantasy XV klarte å selge fem millioner eksemplarer bare i løpet av det første døgnet, noe som var ny rekord for serien. Det spillet hadde imidlertid fordelen av å bli utgitt på flere konsoller, mens Final Fantasy XVI lider av å være eksklusivt for PS5.