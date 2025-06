Squeakross: Home Squeakak Home vil at du skal skape et hjem som passer for en gnager...?

Det finnes mange spill i dag som handler om å skape et koselig hjem, men få er skreddersydd på en slik måte at de handler om å skape et hjem for en gnagervenn. Utvikleren Alblune har sett dette hullet i markedet og raskt fylt det med det nå tilgjengelige Squeakross: Home Squeak Home.

Dette prosjektet er et sjarmerende puslespill der målet er å forvandle puslespill til møbler som deretter kan brukes til å tilpasse hjemmet til en gnagervenn. Dette vil til slutt omfatte hundrevis av dekorasjoner, tilbehør og klistremerker som du kan plassere slik du ønsker.

Hvis dette vekker interessen din, kan du få tak i en kopi av Squeakross: Home Squeak Home i dag på PC (via Steam og itch.io) og Nintendo Switch (uten at det er nevnt noe om en Switch 2 -versjon... ennå).