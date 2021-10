Squid Game er nå Netflix sin mest sette serie noensinne

HQ

Det tok ikke lang tid fra Squid Game hadde premiere på Netflix til serien havnet på topplister over hele verden og fikk sjefene i selskapet til å si at den var på god vei til å knuse en rekke rekorder. Nå har den allerede knust en av de mest imponerende.

Netflix avslører nemlig at Squid Game har blitt sett av over 111 millioner Netflix-brukere før serien har blitt en måned gammel engang. Dette betyr at den knuser Bridgerton sin tidligere rekord som var 82 millioner i løpet av sin første måned. Ganske fortjent, spør du meg...selv om slutten ikke var like heftig som håpet.

Er du en av de 111 millionene? Hva synes du eventuelt?