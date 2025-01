Squid Game: Sesong 2 er den tredje mest sette serien noensinne på Netflix

HQ

Vi har allerede rapportert at Squid Game: Sesong 2 som forventet fikk en flying start, men hvordan har det gått siden da? Vel, ekstremt bra faktisk. Faktisk er sesongen allerede den tredje mest sette noensinne på Netflix etter mindre enn tre uker på markedet.

Variety rapporterer at de eneste som har klart å tiltrekke seg flere seere er Wednesday (252 millioner seere) og ... Squid Game: Sesong 1 (265 millioner seere). Sesong to har "bare" 152,5 millioner seere for øyeblikket, men er fortsatt på toppen av listene, så tallet vokser veldig raskt.

Vi merker oss også at suksessen til den andre sesongen av Squid Game har gitt den første et løft - så det ser ut til at Squid Game: Sesong 2 vil fortsette å vokse mens sesong 1 utvider sitt publikum ytterligere.

Dette gjør at ting ser veldig lovende ut for sesong tre av serien, som har premiere senere i år. Nylig lekket Netflix selv tilfeldigvis at den vil bli utgitt 27. juni, men de fjernet raskt informasjonen, som dermed ikke kan anses som bekreftet.