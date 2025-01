Squid Game sesong 2 er en rekordstor Netflix-serie

HQ

Squid Game sesong 2 har ikke eksistert lenge. I dag er det en uke siden lanseringen, men allerede nå kan Netflix kalle serien rekordstor. I dagene siden den ble utgitt, så vi Squid Game klatre til toppen av seerlistene i 93 land, men nå vet vi nøyaktig hvor mange mennesker som har stilt inn for å se på.

Tallet er 68 millioner mennesker, noe som fullstendig knuser den tidligere rekorden for en TV-serie i premiereuken på 50 millioner, som ble holdt av Wednesday, sesong 1. "Siden lanseringen 26. desember har seriens andre sesong allerede blitt Netflix' syvende mest populære ikke-engelske TV-serie på rekordtid", skriver Netflix, og fortsetter med å si at Squid Game sesong 1 fortsatt ligger på topp med 265,2 millioner visninger.

Squid Game sesong 2 har en sjanse til å ta den ned, men du kan forestille deg at flere mennesker vil se den første sesongen enn den andre. Til tross for mer blandede mottakelser for den nye sesongen, virker den like populær som alltid, med en tredje og siste sesong som fortsatt gjenstår i 2025.