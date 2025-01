Squid Game sesong 2: Frontmannen blir med i spillet

HQ

Spoilervarsel: Denne artikkelen inneholder spoilere fra Squid Game sesong 2.

Sesong 2 av Squid Game har allerede holdt fansen på kanten av stolen, og et av de største kjevefallende øyeblikkene involverer "The Front Man", spilt av Lee Byung-hun. I et nylig intervju med Netflix K-content kastet Byung-hun lys over sin karakters uventede beslutning om å dykke ned i de samme spillene som han har trukket i trådene bak. Han fortalte at In-Ho (Front Man) i utgangspunktet hadde et klart oppdrag om å rive alt ned. Men etter hvert som spillene pågikk, fant han ut at han likte kaoset litt for mye. Byung-hun forklarte at dette skiftet i In-Hos tankesett var noe han og regissøren jobbet nøye med, noe som gjorde rollen til både en utfordring og en spenning.

Den store avsløringen av In-Hos involvering i spillene kommer ikke før mot slutten av Episode 3, og den overrasket seerne. Byung-hun nevnte at selv om Frontmannen mener at Gi-huns metoder er helt feil, er det en del av ham - innerst inne - som kanskje i hemmelighet heier på at Gi-hun har rett. Dette ekstra laget av kompleksitet gjør In-Ho til en av de mest spennende karakterene i serien.

Ettersom sesongavslutningen endte med en cliffhanger, er fansen allerede spente på hva denne vrien betyr for den kommende siste sesongen. Heldigvis blir det ikke lang ventetid, ettersom Squid Game sesong 3 er satt til å slippe senere i år.

Hva tror du om dette? Vil In-Hos skjulte motiver riste opp ting for Gi-hun i den siste sesongen?