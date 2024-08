Squid Game sesong 2 lander den 26. desember

HQ

Squid Games andre sesong har endelig en fast utgivelsesdato. Vi visste at den ville komme ut en gang i år, men nå har Netflix satt 26. desember som dagen vi endelig kan vende tilbake til de dødelige lekene som skildres i den koreanske hitserien.

I tillegg fikk vi også den overraskende kunngjøringen om at en tredje og siste sesong kommer til skjermene våre i 2025. Det betyr at vi ikke vil ha tre års ventetid mellom sesong 2 og 3, og vi kan forestille oss at de vil spille av hverandre veldig pent.

Er du spent på Squid Game sesong 2 og 3?