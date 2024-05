Squid Game sesong 2 slippes i desember

HQ

Lee Jung-jae, stjernen fra Squid Game sesong 1 og den kommende fortsettelsen, har sagt at den andre sesongen kommer i desember.

I en samtale med Business Insider mens han promoterte The Acolyte, der Lee Jung-jae spiller en Jedi-ridder, sa skuespilleren via en oversetter at "[Squid Game sesong 2] vil bli utgitt i desember." Han holdt tydeligvis kortene tett til brystet, men klarte likevel å røpe denne detaljen.

Vi har sett litt promotering for Squid Game sesong 2, men så langt vet vi bare at den kommer ut i år på et eller annet tidspunkt. Netflix har ennå ikke kommentert det Lee Jung-jae sa, så det er ikke et offisielt utgivelsesvindu ennå. Hold saltbøssen hendig, da planer kan endres på forretningssiden.