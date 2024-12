Squid Game sesong 2 tipser hatten til League of Legends med et nikk til T1

HQ

Tilbakekomsten av Squid Game er allerede fengslende publikum over hele verden, men esportsfans har avdekket noe spesielt i den nye sesongen. I et subtilt nikk til Sør-Koreas livlige spillkultur gjør logoen til T1, den regjerende verdensmesteren i League of Legends, en kort, men likevel innflytelsesrik opptreden i seriens andre episode.

Dette øyeblikket, oppdaget rundt 37:30-merket, skjer under en anspent bilscene, der hovedpersonen samtaler med en nøkkelfigur i de mystiske spillene. Selv om T1-logoen bare vises i noen få sekunder, la fansen raskt merke til den og begynte å diskutere den på Reddit, noe som utløste livlige debatter om inkluderingen. Mange ser det som et nikk til T1s enorme innflytelse i koreansk esports og utover, og sementerer lagets status som et kulturelt ikon. Med Faker i spissen og et femte verdensmesterskap under beltet, er T1 synonymt med Sør-Koreas esportsdominans.

La du merke til T1-logoen mens du så på Squid Game? Tror du det er et bevisst nikk til e-sportgiganten, eller kan det bare være en smart tilfeldighet?