Squid Game: Sesong 3 er nå Netflix' sjette største TV-sesong gjennom tidene

Å si at interessen fortsatt er astronomisk høy for Squid Game er kanskje en underdrivelse. Seriens tredje sesong kom nylig, og er allerede den sjette største TV-sesongen på Netflix gjennom tidene, når man slår sammen både de engelske og ikke-engelske kategoriene.

I skrivende stund har Squid Game: Sesong 3 samlet hele 122,2 millioner visninger, og har dermed overgått The Queen's Gambit (112,8 millioner), Bridgerton: Sesong 1 (113,3 millioner) og Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story (115,6 millioner).

Neste opp vil være Stranger Things: Sesong 4 (140,7 millioner) og Adolescence (142,6 millioner), som når de er over, sannsynligvis ganske snart, vil se den som den fjerde største sesongen på Netflix, bak de foregående sesongene og den første sesongen av Wednesday.

Det skal også sies at denne gjenoppblomstringen av interessen for Squid Game har hatt en effekt på de to tidligere sesongene, ettersom sesong 2 nå er oppe i 192,6 millioner visninger, mens sesong 1 har klatret til 265,2 millioner, noe som er nok til å rykke ytterligere foran Wednesday (252,1 millioner) og beholde kronen som den største TV-sesongen på Netflix nok en gang. Spørsmålet er om Wednesday vil bite tilbake når sesong 2 begynner å sendes om et par uker.

Hva er dine tanker om Netflix' største TV-serie, Squid Game?