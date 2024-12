Squid Game: Sesong 3 har premiere neste år

HQ

Den 26. desember er det endelig på tide å vende tilbake til barnelekene og konspirasjonene i Squid Game -universet. Sesong to slippes på Netflix, en fortsettelse som fansen (og de er mange) har ventet på i tre år.

Men vi trenger ikke å vente like lenge neste gang. Sesong tre vil bli utgitt på Netflix allerede neste år. Dette ble bekreftet av hovedrolleinnehaver Jung-Jae Lee da han besøkte Jimmy Fallon på Tonight Show i går kveld.

Vi har ikke flere detaljer enn det, men vi antar at vi kan se frem til en cliffhanger på slutten av sesong to. Du kan sjekke ut klippet via seriens offisielle Threads-konto nedenfor.