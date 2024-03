Squid Game-skuespiller O Yeong-su funnet skyldig i seksuell trakassering

HQ

Squid Game-stjernen O Yeong-su er dømt til åtte måneders betinget fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i seksuell trakassering. Den 79 år gamle skuespilleren var tiltalt for to tilfeller av seksuell trakassering, som daterer seg tilbake til 2017.

Etter at han møtte i retten fredag, fortalte han journalister at han planla å anke dommen. Dette er noe han bare har syv dager på seg til å gjøre, ellers vil dommen bli opprettholdt.

O Yeong-su spilte karakteren Oh II-nam, som hadde en nøkkelrolle i den første sesongen av Squid Game. For sin rolle i serien vant han prisen for beste mannlige birolle på Golden Globes i 2022, og ble dermed den første koreanske skuespilleren som tok hjem prisen.

