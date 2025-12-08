Squigs er tilbake på menyen i Warhammers søndagspreviews

HQ

Squigs er ganske populære Warhammer-skapninger. De er i utgangspunktet bare store røde baller med sultne munner, og selv om de ikke ville nølt med å rive deg i stykker i det virkelige liv, gir de noen morsomme og koselige klesdesign.

Squig-sokkene og den massive hettegenseren har vist seg å være store suksesser tidligere, og derfor bringer Warhammer dem tilbake denne julesesongen. I henhold til Warhammer Community-siden kommer de til å bli solgt den 13. desember, noe som burde være i tide for de fleste regioner å fortsatt ha dem klare til jul.

Det er også squig tøfler du kan plukke opp nesten et komplett squig-antrekk når du er ferdig med julehandelen. Andre steder i forhåndsvisningene ser vi at den klassiske romanen Death World får en lydbokutgivelse, men ellers ser det ut til at Warhammer roer ned ting på slutten av året.

