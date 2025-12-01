Sri Lankas dødstall etter syklonen stiger til 355, og letearbeidet utvides

HQ

Redningsmannskaper fra Sri Lanka rykket mandag dypere inn i oversvømte byer, og ifølge offisielle tall har 355 mennesker omkommet i forrige ukes syklon, mens ytterligere 366 fortsatt er savnet.

Syklonen Ditwah utløste de verste oversvømmelsene i landet på ti år da den feide over øya på fredag og utløste kraftig regn og jordskred i sentrale strøk. Mer enn en halv million mennesker er berørt, og familier langs Kelani-elven forsøker fortsatt å redde eiendeler fra vannfylte hjem.

Det var første gang hele øya ble rammet på en gang

Tog- og flytrafikken er gjenopptatt etter flere dager med avbrudd, men skolene er fortsatt stengt mens mannskapene jobber med å gjenåpne blokkerte veier og gjenopprette grunnleggende tjenester. President Anura Kumara Dissanayake sa søndag at stormen markerte første gang hele øya ble rammet på en gang, og kalte den den vanskeligste naturkatastrofen landet har stått overfor.

Systemet har også oversvømmet den indiske delstaten Tamil Nadu i løpet av helgen, der myndighetene rapporterte om tre dødsfall knyttet til det kraftige regnet. Værtjenestemenn sa at stormen har svekket seg til en dyp depresjon omtrent 50 km utenfor kysten av Chennai og er forventes å miste styrke ytterligere i løpet av de kommende timene.