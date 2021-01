Stadia og GeForce Now kommer til LG-TVer i år

Du ser på Annonser

LGs CES-presentasjon var fylt med alle de tradisjonelle avsløringene de er kjent for. Det var nye TVer med redesignet UI, bedre hvitevarer og luftrensere, men det var da også litt til spillentusiastene, for LG vil gjøre det lettere for Stadia- og GeForce Now-brukere å bruke de to tjenestene. Det blir nemlig direkte fra LGs WebOS.

Det betyr at begge applikasjonene blir bakt inn i selve TVen. Det blir dog ikke helt med en gang. Stadia ankommer faktisk først i andre halvdel av 2021, i deres nyeste OLED- og QNED-modeller.

Og hva med GeForce Now? LG sa ingenting om når det er meningen at tjenesten tilføyes, så vi må gå ut i fra at det tar en stund før det skjer.

Det later ikke til at verken Stadia eller GeForce Now blir tilgjengelig på eldre LG-modeller, men vi avventer fortsatt endelig bekreftelse på dette.