Stadia-appen har blitt lastet ned en million ganger

Google Stadia hadde virkelig en tøff lansering. Selve spill-streamingen fungerte relativt bra, selv om noen av spillene ikke presterte som lovet, men det var heller ikke et spesielt stort utvalg heller, og prisene var for høye. Men i et stabilt tempo har Google litt etter litt fikset dette og Stadia er nå betydelig bedre enn ved lanseringen og det finnes nå også en gratis prøveperiode.

Dette ser ut til å ha lønnet seg, for nå rapporterer Reuters at appen som trengs for Stadia nå har blitt lastet ned over en million ganger. Det har sett ganske mørkt ut for Stadia i lang tid, men nå ser det ut til at de går mot litt lysere tider.

Har du prøvd Stadia?