Stadia-kontrolleren virker endelig trådløst på PC

Googles Stadia-tjeneste fikk en dårlig start i november, men siden da har Google jobbet hardt med å introdusere en rekke avgjørende forbedringer til brukeropplevelsen, som å introdusere tjenesten til flere enheter, forbedre brukerflaten og mer.

En av tingene som fans har irritert seg over er Stadia-kontrolleren, da den ikke har virket trådløst på PC, men det gjør den endelig nå. I en beskjed på Twitter har det blitt bekreftet at trådløs funksjonalitet har ankommet til PC-plattformen.

"New #StadiaPro games, wireless Stadia Controller support on web, and more are arriving on #Stadia. "